Roma, Ranieri: "Senza Champions via in tanti. Arbitri possono sbagliare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri ha analizzato il k.o. esterno della Roma sul campo della SPAL ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato contro una squadra, noi non siamo stati squadra, abbiamo messo solo buona volontà, ma senza organizzazione non va bene. Abbiamo perso tutti i duelli, come la palla andava a terra perdevamo tutti i contrasti. La SPAL era disperata e nel secondo tempo giustamente hanno perso tanto tempo cercando sempre di rompere il nostro ritmo. Ci sono alcuni giocatori che non ce l'hanno nelle loro corde, altri stanno non con grande fiducia, non riescono ad essere così determinati per vincere i duelli. Tra noi e loro chi era più determinato erano loro. Questo è uno dei problemi, dobbiamo essere più squadra e dobbiamo migliorare a livello fisico e tatticamente perché abbiamo corso male. Il contropiede nel primo tempo? L'abbiamo visto anche dalla panchina, Dzeko aveva fatto un gran taglio e andava servito sul destro, Schick forse avrà pensato di liberare El Shaarawy, ma la palla era buona per Dzeko. Bisogna avere la forza per pressare, se non ce l'hai meglio stare compatto e fare del tuo meglio. Gli episodi? Noi stiamo in panchina e non possiamo vedere bene tutto, dobbiamo cercare di fare meno polemiche e aiutare gli arbitri, se c'è qualcosa che non è andato lo vedranno gli uomini della VAR che devono fare a loro esperienza. Sono positivo, gli arbitro possono sbagliare, per questo ci sono il quarto uomo, il guardalinee e anche la VAR, che possono aiutarlo a prendere le giuste decisioni quando ci sono dei dubbi. L'ho detto ai ragazzi, se la Roma va in Champions c'è un programma, se non si va si cambia aria in parecchi. Devono meritarsi quel che guadagnano, abbiamo perso contro una squadra che guadagna meno, che è più umile e determinata e che sta con l'acqua alla gola. In caso non ci fosse l'introito Champions qualcosa dovrebbe cambiare".