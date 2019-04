Roma, Ranieri si dà una chance: con la Champions potrebbe restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri si mette in gioco e in vista del futuro della panchina romanista è pronto a dar battaglia per una conferma che al momento della firma pareva impossibile. Il tecnico, entrato nella storia del calcio grazie alla vittoria della Premier League con il Leicester, nel caso in cui riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe anche ottenere un altro accordo, anche perché Conte è destinato a rimanere un miraggio; i tempi per Sarri sarebbero lunghissimi quanto incerti, mentre Giampaolo non convince fino in fondo pur restando in corsa per il futuro. Una corsa tutta aperta come quella all'Europa che conta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.