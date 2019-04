Roma, Ranieri: "Zaniolo oggi è una mezzala. Ma non è al top della forma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Qual è la posizione migliore per sfruttare Nicolò Zaniolo? Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha provato a rispondere nella conferenza stampa pre-Inter: "Non è nel suo momento di forma migliore. Lui rende meglio da mezzala a tutto campo, non dietro la punta o da esterno. Poi magari esploderà e ci farà vedere altre cose, ma ora come ora è più una mezzala".