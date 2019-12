© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha un progetto ben preciso intorno al nome di Lorenzo Pellegrini, considerato centrale non solo per il presente ma anche per il futuro a lungo termine. La società sta trattando il rinnovo di contratto fino al 2024, senza clausola rescissoria (attualmente è presente e fissata a 30 milioni) e con la promessa di vestire presto la maglia più affascinante, la numero 10 rimasta in soffitta da quando ha smesso Totti. Un rinnovo da 3 milioni più bonus che nel pacchetto comprenda anche la fascia da capitano. Un investimento dunque non solo tecnico che permetterebbe al giocatore di diventare la faccia del club in campo e fuori. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.