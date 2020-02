vedi letture

Roma, rinnovo in standby con Pellegrini. L'entourage contatta Inter e Milan

Il rinnovo di contratto con la Roma non decolla e Lorenzo Pellegrini torna ad essere un nome caldo in vista del prossimo mercato. Stando a quanto riportato da FcInterNews l'entourage del centrocampista romano visti i mancati passi avanti con i giallorossi per il rinnovo è tornato a sondare possibili ipotesi alternative ed in particolare quelle legate a Inter e Milan, oltre all'Arsenal all'estero.

Da non escludere però, in chiave rinnovo, l'apporto che la nuova proprietà del club capitolino potrà dare sulla trattativa.