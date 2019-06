Roma, rivoluzione in attacco: obiettivo Samatta del Genk

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Obiettivo in Belgio per la Roma? Sì, secondo il The Sun. Il club giallorosso avrebbe in programma una rivoluzione del reparto avanzato, con Edin Dzeko diretto all'Inter e con la società pronta ad ascoltare proposte anche per Patrik Schick. Così tra i nomi valutati ci sarebbe anche quello di Mbwana Samatta del Genk, 23 reti in stagione, seguito anche dell'Olympique Lione e da società della Premier League.