Roma, Santon: "Gara preparata bene, Ancelotti grande allenatore"

© foto di Federico Gaetano

Prima della sfida contro il Napoli, il difensore della Roma Davide Santon ha parlato così ai microfoni di Roma Tv: "Come abbiamo preparato la partita? Penso molto bene, abbiamo avuto due settimane per lavorare con il mister, anche se con l'assenza dei nazionali. Tutti hanno lavorato bene e siamo pronti per affrontare questa partita. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra molto forte, però giocheremo come sappiamo e daremo tutto in campo. Su Ancelotti? È un grande allenatore. I giocatori del Napoli giocano insieme da molti anni, si conoscono bene. Conosciamo il loro gioco, però pensiamo di essere forti anche noi. Sarà una partita alla pari, nella quale gli episodi faranno la differenza. Sulla corsa alla Champions? Mancano ancora delle gare. Il risultato di ieri del Milan è buono per noi, ma non dobbiamo guardare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi, provando a vincere tutte le gare per raggiungere il quarto posto che per noi sarebbe fondamentale”.