Roma, Santon: "Se affrontiamo le partite così faremo grandi cose"

Il terzino della Roma, Davide Santon, ha commentato il pareggio nel derby ai microfoni di Roma TV

Avete fatto una buona partita

“Prestazione bella, con un atteggiamento ce ci vuole in un derby. Abbiamo dominato e avuto occasioni ma non abbiamo concretizzato. C’è rammarico perché dovevamo vincere noi, ma ci prendiamo un punto che ci fa tenere il quarto posto”.

Potete giocare sempre così?

“Se affrontiamo tutte le partite con questo atteggiamento faremo grandi cose, non deve esserci per forza un grande palcoscenico, dobbiamo giocare sempre così”.

Sul gol della Lazio c’è fallo su Lopez? Tu eri vicino

“Ero vicinissimo ma in quel momento speravo la palla uscisse, non ho visto il replay, poi lo rivedrò”.

Quali sono i punti di forza della squadra?

“La qualità la squadra ce le ha, i giocatori forti li abbiamo, manca solo l’atteggiamento. Quando scendiamo in campo così cattivi, non facciamo giocare l’avversario, per le altre diventa difficile. Quando manca questo atteggiamento poi andiamo in difficoltà, ci sono squadre forti che vivono di ripartenze. Stasera ci siamo mossi e non li abbiamo mai fatti mai ripartire”.

Il mister vi ha caricato a livello mentale?

“A livello mentale abbiamo lavorato, ma non ce n’era bisogno, i tifosi che sono venuti ieri ci hanno dato una grande carica, l’abbaiamo preparata nei minimi dettagli per ogni movimento, siamo riusciti a far benissimo”.

Stai guadagnando posizioni nelle gerarchie del mister

“Io penso sempre a lavorare e migliorare perché non si finisce mai, col mister c’è un ottimo rapporto, mi dà fiducia e cerco di ripagarlo. Sto bene, lavoro tanto, sono contento che le prestazioni stiano ripagando il lavoro”.