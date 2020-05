Roma, sarà un mercato di scambi e occasioni: Lovren, Mandragora e Kean nel mirino

La Roma pensa a un mercato intelligente, fatto di giocatori con un contratto vicino alla scadenza, scambi e prestiti e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di Dejan Lovren come obiettivo per la difesa. A centrocampo è caldo il nome di Rolando Mandragora, con Cristante che potrebbe entrare nella trattativa con la Juve, mentre in attacco ancora valido il nome di Moise Kean, sponsorizzato anche dall'ex compagno in Under 21, Nicolò Zaniolo.