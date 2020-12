Roma-Sassuolo, Rocchi: "Fonseca ha protestato per decisioni meno errate di quel che credeva"

Gianluca Rocchi nel corso di una intervista a 'Radio Rai' ha parlato dell'arbitraggio di ieri di Maresca in Roma-Sassuolo. Subito dopo il match il club giallorosso ha denunciato la direzione di gara e Rocchi, quest'oggi, ha così commentato l'operato del suo ex collega.

Cosa è successo ieri con Maresca? Qual è il suo giudizio?

"Nella partita di Roma, al di là di un episodio, sono state prese molte decisioni corrette. Il problema è che quando una decisione non viene presa correttamente al 100% ci si focalizza solo su quella. La giornata è stata positiva, molte decisioni corrette e gli arbitri hanno fatto bene. Certo, c'è un episodio errato: ma come vale per un calciatore che può sbagliare un gol, anche l'arbitro può sbagliare. E non è che diventa un brocco, ma ha sbagliato una decisione. Poi il compito è quello di provare a non sbagliare più e capire perché l'ha sbagliata".

Rocchi dopo aver smesso con la carriera da arbitro è diventato il consulente delle relazioni istituzionali della Can e ora è lui a parlare con le squadre ma anche con i media dell'operato dei direttori di gara: "Fonseca - prosegue parlando di Roma-Sassuolo - l'ho già incontrato, è una persona disponibilissima. Secondo me nel primo tempo ha protestato per decisioni che probabilmente erano meno sbagliate di quel che pensava. Affrontare l'arbitro in quella maniera lì può portare a conseguenze come poi le ha portate. Io capisco benissimo la reazione di un allenatore a caldo, ma dall'altra parte devono sapere che trovano un professionista che è l'arbitro che è sotto stress e ci può stare una reazione come quella di Maresca di ieri. Si è sentito invadere il proprio spazio e ha reagito con un cartellino rosso, che era condivisibile. Ma la stessa considerazione potrei girarla anche all'arbitro, perché di fronte c'è un professionista sotto stress".