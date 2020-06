Roma, si complica il rinnovo di Smalling: riprende quota l'idea Vertonghen

Giorni grigi in casa Roma. Oltre alla sospensione di Petrachi, la situazione societaria non florida con i conti in rosso e Friedkin alla finestra ma per il momento in stan-by, il club della Capitale deve far fronte ad una nuova frenata per il riscatto di Smalling. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di venerdì il Manchester United avrebbe ricevuto un’offerta da 25 milioni per il difensore inglese e avrebbe proposto quindi la stessa cifra ai giallorossi che avrebbero risposto negativamente.

Ritorna di moda l'idea Vertonghen - Situazione dunque che si complica, soprattutto visto che era praticamente tutto intavolato e tutto faceva presagire ad una fumata bianca. La Roma però corre già ai ripari e, sempre secondo il quotidiano, avrebbe riallacciato i rapporti per arrivare a Vertongen. Il difensore del Tottenham guadagna tre milioni all’anno con i giallorossi che potrebbero offrire un contratto di due anni più opzione per il terzo, il giocatore chiederebbe un biennale, da 3 milioni di euro più bonus. Andrebbe trovata la quadra invece sul premio firma con l’agenzia che ne cura gli interessi che vorrebbe 5 milioni di euro ma la Roma non andrebbe oltre i due e mezzo.