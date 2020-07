Roma, sia Juve che Inter su Zaniolo: i nerazzurri potrebbero offrire soldi più Nainggolan

vedi letture

Altra sfida di mercato tra Juventus e Inter e il nome è quello di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sono avanti, visto anche il buon rapporto tra Fienga e Paratici, ma visto che i bianconeri non possono, per il momento, arrivare a formulare un'offerta da 50/60 milioni di euro i nerazzurri potrebbero inserirsi, sfruttando la percentuale del quindici per cento sulla futura cessione dell'ex Primavera che si sono garantiti al momento dell'accordo nel 2018. I nerazzurri non sono segnalati così avanti nei ragionamenti, però qualche segnale in direzione della Roma è partito tramite i soliti intermediari. L’idea sarebbe quella di arrivare a Zaniolo in cambio di soldi e Nainggolan, di rientro dal prestito al Cagliari e sempre amatissimo nella Capitale. Marotta ha in mente una vera e propria ristrutturazione della mediana e, oltre a Tonali, potrebbe inserire altri due pezzi.