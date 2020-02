vedi letture

Roma, Smalling: "Appagati per la prova nel derby? No, abbiamo perso due punti"

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Gent, l'esperto centrale della Roma Chris Smalling si dice convinto che la prova nel derby non abbia influenzato il rendimento della squadra: "Sinceramente non credo. Alla fine è stato un pareggio e abbiamo perso due punti nonostante siamo stati migliori. Dobbiamo migliorare nel rendimento e creare una mentalità vincente perché la Roma è un club che non vince da tempo. Sappiamo l'importanza che avrebbe portare qui un trofeo".