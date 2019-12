Roma, Smalling sogna Euro 2020: ieri il vice ct inglese era a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riportato da Il Tempo, ieri a San Siro era presente sugli spalti anche il vice allenatore dell'Inghilterra, Steve Holland. Il collaboratore del ct Southgate è stato inviato in Italia per seguire da vicino la prestazione di Chris Smalling, difensore che sta facendo molto bene con la maglia della Roma e che dunque potrebbe giocarsi un posto in vista di Euro 2020.