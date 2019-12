Roma-SPAL, i voti ai tecnici - Fonseca fortunato, Semplici in discussione

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria meritata ma più sofferta di quanto dica il risultato per la Roma. I giallorossi battono 3-1 la SPAL, che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al rigore trasformato da Petagna. Nella ripresa si scatena la squadra capitolina: Pellegrini pareggia (decisiva la deviazione di Tomovic), Perotti fa 2-1 dal dischetto e Mkhitaryan chiude i giochi.

Paulo Fonseca 6,5 - La Roma domina in lungo e largo ma la manovra è spesso lenta e prevedibile. Per fortuna, gli episodi girano dalla parte dei giallorossi: il pareggio di Pellegrini e il fallo ingenuo di Vicari su Dzeko indirizzano la sfida su binari favorevoli ai capitolini, che poi chiudono la sfida grazie al guizzo di Florenzi e al tap-in di Mkhitaryan. Non è stata la miglior Roma stagionale, ma contavano i tre punti: missione compiuta.

Leonardo Semplici 5,5 - Difficile addossargli colpe specifiche dopo questa sconfitta. La SPAL è sicuramente inferiore alla Roma per qualità e profondità di rosa, ma la sua squadra crolla dopo il pareggio di Pellegrini, dopo aver giocato benissimo nel primo tempo. Un problema psicologico che, unito a qualche sciocchezza individuale, affossa sempre di più Petagna e compagni, sempre più ultimi in classifica. La posizione del tecnico toscano è sempre più in bilico, anche se c'è sempre l'attenuante delle tante assenze. È la stagione più dura da quando Semplici siede sulla panchina dei ferraresi: le prossime ore saranno decisive.