La Roma cerca un centrocampista. Come riporta oggi Tuttosport, oltre alla solita idea Nahitan Nandez del Cagliari (Inter in vantaggio), il ds Petrachi monitora così tre profili giovani e quindi utili sia per il presente che in prospettiva.

Le idee giallorosse - Piacciono in particolare Gaetano Castrovilli (classe '97) della Fiorentina, Agustin Almendra (classe 2000) del Boca Juniors e il brasiliano Mateus Vital (1998) del Corinthians, per il quale ci sarebbe stata un'accelerata importante nelle prossime ore. L'ex Vasco da Gama nell'ultima stagione ha collezionato 37 presenze con due gol e due assist.