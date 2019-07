© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma il mercato sta pian piano decollando, ma dopo gli acquisti potrebbe essere arrivato il momento delle cessioni, chissa forse anche di livello. Secondo il Corriere della Sera, anche il Real Madrid si è iscritto alla corsa per Nicolò Zaniolo. I giganti spagnoli avrebbero fatto un primo sondaggio esplorativo per il giocatore ex Inter, appetito anche da Tottenham, Juventus e Milan.