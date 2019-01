Fonte: VoceGiallorossa.it

È notizia di ieri il ritorno di fiamma della Roma per Hakim Ziyech, più volte accostato alla società capitolina in estate. Il marocchino ha voluto dire la sua, rilasciando queste parole a Fox Sports: "La Roma di nuovo interessata a me? Allora potevano pensarci l’estate scorsa! Sono arrabbiato? Ovviamente non è così, ma questa è una stagione diversa, sto facendo meglio rispetto allo scorso anno e l’unica cosa a cui sto pensando in questo momento è a finire la stagione con l’Ajax, poi si vedrà”.