Roma, svincolo a zero per Pastore? I giallorossi puntano a risparmiare sull'ingaggio

Liberare Javier Pastore a zero per risparmiare su ingaggio e ammortamento. È questo, spiega il Corriere della Sera, il piano della Roma per il Flaco argentino. Arrivato con Monchi (domani sera avversario dei giallorossi come ds del Siviglia), il trequartista ha deluso le aspettative e pesa sul bilancio. Così, seguendo l'esempio dell'Arsenal con Mkhitaryan e del Manchester United con Alexis Sanchez, il club capitolino starebbe pensando di concedergli lo svincolo a parametro zero, accettando una minusvalenza.