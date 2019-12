© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non sembra più così certo il riscatto della Roma di Chris Smalling. Perché, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, adesso il giocatore ha preso tempo. Il Manchester United, addirittura, sembra aver cambiato idea sul centrale trentenne: i Red Devils vorrebbero così rinnovargli il contratto dal 2022 al 2023 con ingaggio da 4,5 milioni a stagione. La Roma non molla: lo United chiede 20 milioni per la conferma, da 13 i giallorossi sono saliti a 15. La decisione verrà presa a primavera mentre su Smalling spuntano anche Juventus, Milan e Inter.