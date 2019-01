Roma-Torino 2-0, al 45' giallorossi in controllo: Zaniolo fa la differenza

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per la Roma nel primo tempo della partita contro il Torino. I giallorossi sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Zaniolo e Kolarov. La squadra di Di Francesco, che nei primi minuti era apparsa leggermente timorosa e che ha dovuto fare a meno di Under a causa dell'ennesimo infortunio muscolare subito intorno al 5', ha cambiato marcia dopo il gol al 15' della stellina numero 22 che da terra e in un fazzoletto di terreno ha raccolto una respinta di Sirigu per poi depositare in rete con un tiro di sinistro in spaccata. Il raddoppio arriva poco dopo la mezz'ora grazie a un calcio di rigore conquistato da un ispirato El Shaarawy atterrato dal portiere del Toro e poi trasformato dall'esterno serbo. La squadra di Mazzarri, da parte sua, è sparita dal campo dopo il primo vantaggio romanista e senza mai calciare in porta con un Olsen totalmente disoccupato per tutto il corso della prima frazione. Solo nel finale Iago Falque fa venire i brividi alla squadra di casa colpendo il palo alla destra di Olsen su un bel contropiede orchestrato da Belotti.