Roma, torna Abraham e De Rossi studia le due punte

Il calvario è quasi finito. Tammy Abraham prima della sosta per le nazionali è stato convocato per l’ultima partita con il Sassuolo, una chiamata più per l’umore che per altro, ma clinicamente e fisicamente l’inglese ormai sta bene. Sta sfruttando questa sosta per rimettersi al pari dei compagni, iniziando il lavoro parzialmente in gruppo, che diventerà interamente con il resto della squadra a cominciare dalla prossima settimana.

Ed ecco che la sfida di Pasquetta contro il Lecce può segnare il ritorno in campo del centravanti, fermo dalla scorsa stagione per la rottura del legamento crociato. Oltre 300 giorni dopo Tammy vede la luce anche se al Via Del Mare non potrà partire dall’inizio. Ma qualora servisse o la partita lo consentisse, De Rossi potrebbe fargli disputare i primi minuti della sua stagione.

Il recupero di Abraham, poi, per DDR rappresenta anche una nuova chiave tattica. Qualche tempo fa, parlandone in conferenza stampa, l’allenatore giallorosso espresse anche il desiderio di far giocare Tammy insieme a Lukaku. Due centravanti molto diversi ma che potrebbero essere complementari. Una soluzione alla quale lavorerà da qui a fine stagione e che potrà rappresentare un’arma in più nella corsa alla Champions in campionato e all’Europa League.