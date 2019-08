© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la partenza di Karsdorp, ufficiale dalla giornata di ieri il suo ritorno in Olanda al Feyenoord, la Roma tornerà a cercare un esterno da regalare a Fonseca. I giallorossi vorrebbero puntare su Zappacosta, in uscita dal Chelsea, che però piace anche al Siviglia di Monchi. Possibile che si profili uno scontro a distanza con l'ex ds romanista anche se sullo sfondo non tramonta l'ipotesi Hysaj. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.