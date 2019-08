© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Londra e l’Inghilterra come epicentro del calciomercato internazionale. Nonostante la sessione in entrata bloccata, anche il Chelsea è attivo. Ci sono giocatori che possono uscire, che hanno richieste. Come il terzino Davide Zappacosta. Oggi è da registrare infatti il contatto inglese tra l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, è Marina Granovskaia. Per Zappacosta ore decisive, il bivio è segnato: Roma o Siviglia, il futuro è vicino.