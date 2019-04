Roma, Tottenham all'assalto di Zaniolo: pronti 50 milioni in contanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Battere la concorrenza di Juventus e Manchester City, per arrivare al gioiello della Roma Nicolò Zaniolo: è l'obiettivo del Tottenham, pronto a mettere sul piatto un'offerta da 50 milioni in contanti stando a Tuttosport, per anticipare la concorrenza. La Juve, ad esempio, fa sul serio, ma dovrebbe poter contare sulla voglia della Roma di evitare il sacrificio di Zaniolo e sulla conseguente attesa per i verdetti della zona Champions.