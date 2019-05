© foto di Federico Gaetano

Francesco Totti, oggi premiato a Firenze per essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, ha parlato così dell'evento a Roma Tv: "È un riconoscimento importante che arriva dopo l’ingresso nella Hall of Fame della Roma. È un giorno speciale, ringrazio il presidente Gravina e tutti i suoi collaboratori per questo premio. La notte di Berlino mi ha consacrato a livello internazionale, vincere un Mondiale non è mai facile. Io ho avuto la fortuna di riuscirci, questo ha fatto sì che ricevessi questo riconoscimento".