Roma, tra campionato e mercato. Stasera il Parma e si lavora al prestito di Smalling

Le parole di Fonseca in conferenza stampa di ieri hanno spaventato in molti a Trigoria. “La sconfitta non deve influenzarci, i giocatori devono essere dispiaciuti dopo aver perso, ma non devono lasciarsi abbattere” ha detto il portoghese. Dichiarazioni che fanno capire quanto la Roma sia fragile a livello mentale e questa sera, dopo le tre sconfitte con Milan, Udinese e Napoli, ci sarà un altro test importante contro una squadra (il Parma) che ha già messo in difficoltà i giallorossi. Nella gara d’andata del campionato l’aggressività della squadra di D’Aversa coincise con la sconfitta per Dzeko e compagni e portò Fonseca a cambiare modulo nella gara di Coppa Italia schierandosi a tre con Cristante al centro. Oggi è possibile che riproponga questo assetto con ai lati del centrocampista Fazio e Mancini.

Sarà assente Smalling che ieri ha sostenuto degli accertamenti medici in seguito al problema muscolare accusato all’adduttore destro durante la partita di domenica contro il Napoli. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il centrale inglese resterà comunque fuori sette giorni saltando sicuramente la gara di questa sera con il Parma e le prossime con Brescia e Verona. L’obiettivo sarà rientrare con l’Inter il 19 luglio. Nel frattempo la Roma lavora anche con il Manchester United e l’intermediario di Chris per prolungare prima il contratto anche per le gare di Europa League e poi per provare a trattenere l’inglese anche la prossima stagione. Oggi sono previsti contatti tra la dirigenza giallorossa e Jozo Palac (intermediario) perché la volontà della Roma è di regalare a Fonseca il difensore che è uno di quelli che può dare alla squadra la mentalità che manca e che lamenta il portoghese.