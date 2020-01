Roma, tra Politano e Suso per sostituire Zaniolo spunta anche M. Antonio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Politano e Suso, la Roma guarda anche all'estero per sostituire l'infortunato Zaniolo. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, i giallorossi hanno riallacciato i contatti con lo Shakhtar per Marcos Antonio, trequartista classe 2000 arrivato a febbraio scorso dall'Estoril.

Richiesta di Fonseca - Il giovane talento brasiliano, che in questa stagione ha fin qui collezionato 15 presenze con un gol, sarebbe stato esplicitamente richiesto da mister Fonseca, che lo ha avuto allo Shakhtar nella passata stagione restandone stregato.