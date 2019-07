Roma-Trastevere, le formazioni ufficiali: Florenzi esterno alto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda amichevole per la Roma di Fonseca che a differenza della sfida con il Tor Sapienza potrà contare anche sul rientro di Mancini. Non faranno parte della gara Diawara e Veretout, arrivati questa mattina. Gli altri assenti, invece, saranno Kluivert, Gonalons, Riccardi e Coric, tutti alle prese con dei problemi fisici. Si allenano a parte Zaniolo e Pastore. Out anche Lorenzo Pellegrini, il quale ancora non è rientrato dalle vacanze.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Antonucci, Florenzi; Dzeko.

A disp.: Lopez, Jesus, Perotti, Schick, Santon, Mancini, Spinazzola, Bouah,D'Urso, Cristante, Defrel

All. Fonseca.

Trastevere (): Casagrande; Marino, Tarantino, Sfano, Pastorelli, Bergamini, Lucchese, Bertoldi, Tajarol, Lorusso, De Iulis

A disp.: Tolomeo, Cornacchia, Feroci, Ponzi, Roselli, Capodaglio, Di Giuseppe, Falco, Grappasonni, Sannipoli, Marini, Panico, Pecci

All. Perrotti

Arbitro: Sig. Ghinelli

Assistenti: Perna-Garcea