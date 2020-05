Roma, tre sponsor per Kean: dopo Raiola scende in campo anche Zaniolo

La Roma punta forte sul ritorno in Italia di Moise Kean. L'attaccante dell'Everton lascerà l'Inghilterra dopo un anno di troppi lati oscuri e pochi acuti. I giallorossi si appoggeranno a tre alleati: il primo è il procuratore Mino Raiola, che ha molti interessi a Trigoria, come Mkhitaryan, Kluivert e il giovane Calafiori, e che sta discutendo con Petrachi anche altre possibilità come Pedro o Bonaventura. Il secondo è Ancelotti, che da allenatore dell'Everton è pronto a lasciar partire Kean, magari per puntare su Cengiz Under, che gli piace molto e che potrebbe dar vita a uno scambio. Il terzo alleato è senza dubbio l'amico Nicolò Zaniolo, con cui ha parlato anche negli scorsi giorni e che è uno sponsor fortissimo per convincere tutti a puntare sul Kean romanista.

L'operazione - L'obiettivo di Raiola e della Roma è di acquistarlo in prestito gratuito con diritto di riscatto o con l'obbligo in base ai risultati raggiunti, come potrebbe essere la Champions League. Il prezzo dopo un altro anno di ammortamento potrebbe scendere intorno ai 22-25 milioni di euro mentre l'ingaggio è in linea con il tetto che il club vorrebbe mettere in pratica, ovvero 3 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.