Roma, tutti pazzi di Gravenberch: anche il Barcellona segue il “nuovo Pogba”

vedi letture

“Per me Gravenberch dovrebbe vincere il premio Next Gen. E’ il nuovo Pogba”. A dirlo è Kluivert sul centrocampista dell’Ajax che in stagione ha stregato tutti in Eredivise e non solo. Giovanissimo e indicato dal 99 di Fonseca per aggiudicarsi il premio che nel 2018 vinse lo stesso esterno giallorosso battendo addirittura De Ligt. Non servivano, però, le parole di Justin per far sì che Petrachi lo notasse. Il diesse, infatti, è già sulle tracce del calciatore da tempo. Un’offerta ufficiale ancora non c’è perché probabilmente Gravenberch verrà preso in considerazione nel momento in cui la Roma avrà la certezza di dover lasciar andare Cristante. Nel frattempo continua a monitorarlo nella speranza che il prezzo non salga eccessivamente.

Insomma se le competizioni sono ferme per il coronavirus, lo stesso non si può dire per il mercato. Non ci saranno gli incontri abituali, ma i telefoni di club e procuratori continuano a squillare. Quello dell’Ajax in particolare perché non solo la Roma è interessata al centrocampista. Anche la Juventus, qualora non riuscisse a riportare a Torino Pogba, potrebbe insistere sull’olandese. Ai bianconeri poi si aggiunge anche il Barcellona. Diverse volte alcuni osservatori blaugrana hanno visionato dal vivo le prestazioni di Gravenberch. Un interesse che non fa che accrescere il valore del ragazzo.