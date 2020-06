Roma, ultimo allenamento della settimana e il gomito di Mancini non preoccupa

Continua la preparazione della Roma in vista della gara d’esordio del 24 giugno contro la Sampdoria. Paulo Fonseca sta lavorando non solo sulle gambe dei giocatori ma anche sulla testa: le voci di mercato e sulla società sono tante ed esiste il rischio concreto che possano distogliere l’attenzione dall’unico vero obiettivo da qui al 2 agosto: l’approdo in Champions League. Sul cammino della Roma, però, si mette di un mezzo un altro infortunio, stiamo parlando di Gianluca Mancini, il quale ha riportato una slogatura al gomito in occasione della partitella di martedì.

Nulla di preoccupante, per la Sampdoria sarà recuperato e in campo al fianco di Smalling, ma in questi giorni dovrà allenarsi con il freno a mano tirato soprattutto nei contrasti e durante il resto della giornata sarà costretto a portare il tutore. Dalla prossima settimana poi si aspettano novità sul rientro graduale in gruppo di Nicolò Zaniolo, l’obiettivo resta comunque sempre lo stesso: essere tra i convocati per il 2 luglio nella gara con l’Udinese.