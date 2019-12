Roma, un Natale sereno. Ora Fonseca chiede atteggiamento e recuperi

Il primo Natale di Fonseca a Roma è come il tecnico se lo aspettava o quasi. Giallorossi quarti in classifica a 35 punti, distacco di 4 lunghezze dalla quinta (Atalanta) e vetta decisamente più vicina rispetto al passato. Due, per ora, sono i rimpianti di questa stagione ed equivalgono alle partite con la Sampdoria e l’ultima del girone europeo contro il Wolfsberger. Con due vittorie, la Roma sarebbe ancora più a ridosso di Inter e Juventus, mentre in Europa League sarebbe passata come prima del gruppo J. Dettagli che comunque fanno tutta la differenza del mondo nel definire una squadra che grande non è, ma che studia per diventarlo.

REGALI - Per questo Fonseca si augura di trovare sotto l’albero due regali più di altri: atteggiamento e recuperi. Sul primo tasto negli ultimi due mesi ha battuto molto per evitare cali di concentrazione e che le partite, dalle più importanti alle meno blasonate, vengano approcciate nello stesso modo. Da questo step passa molto della crescita di una squadra che ormai non vince da quasi 12 anni. Il tecnico portoghese è certo di riuscire a portare nei suoi tre anni di contratto un trofeo, ma non giocando come contro il Wolfsberger e ai calciatori lo ha detto chiaramente. Aiuterà anche ritrovare diversi infortunati che hanno ridotto non poco la rosa giallorossa in questa fase della stagione. I primi a rientrare in gruppo già a partire dal 30 dicembre per il primo allenamento post sosta saranno Kluivert e Santon. Se l’olandese aveva iniziato ad allenarsi già con il resto della squadra prima delle sfide con Spal e Fiorentina, discorso diverso per il 18 giallorosso alle prese con una lesione muscolare. Più misterioso, invece, la botta all’anca che tiene fermo Pastore da 7 partite. Il suo futuro potrebbe comunque essere lontano dalla Capitale e da Trigoria non si sbilanciano su eventuali tempi di recupero. Filtra ottimismo per Cristante, infortunatosi contro la Sampdoria e alle prese con un distaccamento del tendine. Scongiurata l’operazione, adesso il rientro sembra vicino e già per fine gennaio dovrebbe tornare a disposizione. Di qualche settimana in più avrà bisogno Zappacosta reduce da una rottura del crociato. Questi recuperi uniti a un paio di rinforzi mirati del mercato (attaccante e terzino) saranno il plus di una seconda parte di stagione che vede la Roma impegnata su più fronti. Questa volta, però, Fonseca vuole arrivare a maggio con qualcosa ancora in palio, evitando le ferie anticipate delle passate stagioni.