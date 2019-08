Roma, Under: "Ai tifosi prometto che torneremo in Champions League"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cengiz Under, attaccante turco che recentemente ha rinnovato fino al 2023 con la Roma, ha concesso una lunga intervista a Roma TV:

"Certo che sono contento, avevo veramente voglia di giocare a lungo per questa squadra. Siamo riusciti a realizzare questo progetto, dicevo sempre che ho ancora molto da fare qui. E sono quindi molto soddisfatto della firma. Spero che quest'anno sia un fatto di successi per noi. Anche io adesso sono più motivato, mi sento in una buona condizione. Cercherò quindi di dare il meglio di me, come del resto ho sempre fatto. So bene che tutti hanno fiducia in me, anche i dirigenti. Come abbiamo detto alla fine abbiamo chiuso questo discorso. Ringrazio molto tutti coloro che hanno dimostrato fiducia in me, perché era molto importante sia per me che per la squadra. Ho sempre percepito la loro fiducia, questo vuol dire che sono riuscito a guadagnarmela. Come ho detto sono contento che mi abbiano dato un feedback positivo riguardo il nuovo contratto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dimostrato fiducia. Dal punto di vista calcistico posso dire di essere migliorato di continuo e sotto molti punti di vista da quando: in modo particolare per quanto riguarda l'atteggiamento in campo. Piano piano ho iniziato a migliorare dal punto di vista fisico. Questa stagione penso di poter essere più determinante. Con il tempo mi sono abituato al campionato e ormai gioco con molta tranquillità. In campo cerco sempre di avere fiducia in me stesso e lo dimostro. Voglio sempre produrre gol e assist e se prendiamo in considerazione le partite che ho giocato, penso di averlo sempre fatto bene. Quest'anno sarà importante per noi, io mi sento molto diverso e credo fermamente di poter fare ancora meglio. Giochiamo in modo diverso rispetto alle scorse stagioni, credo che l'abbiamo dimostrato nella partita giocata contro il Real Madrid. Riusciamo ad organizzare bene il gioco, attraverso i passaggi, costruiamo l'azione partendo dal basso e credo che lo faremo vedere anche in campionato".

Che pensa di Fonseca? "È un tecnico che ama molto il fraseggio e noi cerchiamo di seguirlo. Giocando da ala, per me le cose cambieranno un po' rispetto ai precedenti sistemi di gioco, però come ho detto mi trovo bene in questa posizione e mi piace questo stile di gioco. Il tecnico vuole generalmente che le ali vengano a cercarsi la palla all'interno del campo. Ora cerco spesso di accentrarmi per prendere la palla, spingendomi all'interno del campo e stando sempre vicino ai miei compagni. Questo per me è il più grande cambiamento tattico, questo modo di giocare è abbastanza semplice. In allenamento gioco spesso contro Kolarov o contro Spinazzola, entrambi sono giocatori molto difficili da affrontare. Spinazzola è un giocatore molto veloce, è difficile saltarlo nell'uno contro uno sulla fascia, mi mette in difficoltà. Penso che gli acquisti siano stati buoni, sono tutti giocatori di grande qualità, altrimenti nessuno di loro sarebbe alla Roma".

L'esordio contro il Genoa? "Giocheremo in casa la prima di campionato, dobbiamo iniziare bene di fronte ai nostri tifosi e ovviamente anche per il nostro morale. Credo che inizieremo bene la stagione, vedremo in campo una Roma molto forte e riusciremo a portare a casa una vittoria. Il primo match sarà fondamentale per noi. Vinciamo subito la prima partita e poi pensiamo al derby. Qui il derby è una partita molto attesa. In questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e dopo il match contro il Genoa potremo parlarne".

Infine, una chiusura dedicata ai tifosi: "Il loro supporto per noi è molto importante, in tutte le partite. Vogliamo che vengano a tutte le partite, perché sono loro che ci danno energia. Con loro è come se avessimo un uomo in più e cerchiamo di dimostrarlo quando siamo in campo. Aspettiamo i nostri tifosi a tutte le partite, perché la sensazione che ci dà il loro calore quando siamo in campo è inspiegabile. Voglio molto bene ai tifosi della Roma, spero che loro si aspettino grandi cose in questa stagione. Posso promettere che ritorneremo a giocare la Champions League".