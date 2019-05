Roma, via al dopo Dzeko. Proposto Llorente, il sogno è Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma è già al lavoro per individuare il sostituto di Edin Dzeko a partire dalla prossima estate. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, al club giallorosso è stato già proposto il profilo di Fernando Llorente, in scadenza col Tottenham.

Mirino sul Gallo - L'ex Juventus non convince però i vertici del club giallorosso. Gianluca Petrachi, che dalla prossima settimana sarà il nuovo ds della Roma, vorrebbe portare con sé nella Capitale il capitano granata Andrea Belotti.