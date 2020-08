Roma, Villar: "Spero di continuare ad aiutare la squadra, i compagni hanno fiducia in me"

Dopo la vittoria conquistata in casa della Juventus, il talento giallorosso Gonzalo Villar a Roma TV: "Sono molto contento, spero di continuare a giocare così e aiutare la squadra”.



Ti piace giocare il pallone.

“Sì siamo venuti qui per questo, il mister mi voleva per le mie caratteristiche. Sono molto contento”.

La partita ha dato segnali importanti: ti senti pronto per il Siviglia?

“Io ho giocato oggi e mi alleno sempre con l’obiettivo di mettere in difficoltà il mister e fargli venire i dubbi se schierarmi o no. Sono stato forte di testa quando non avevo molte chance. Spero di continuare così”.



Dove pensi che devi crescere di più?

“Credo nell’aspetto difensivo e fisico. Qui in Italia è più difficile rispetto alla Spagna, sto facendo un buon lavoro con lo staff, mi stanno aiutando e sto migliorando”.

Oggi sei stato molto tranquillo, senza paura.

“I miei compagni hanno fiducia in me, mi danno la palla in situazioni complicate, mi piace molto. Non sono un giocatore che non vuole giocare sotto pressione, mi piace. Sono contento della fiducia del mister e dei compagni”.