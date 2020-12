Roma, Vlahovic o Scamacca in estate per l'eventuale sostituzione di Dzeko

Dusan Vlahovic resta un obiettivo della Roma in vista del mercato estivo, con i giallorossi che starebbero pensando a lui per l'eventuale sostituzione di Edin Dzeko. Anche Scamacca è presente in questa short list estiva in mano al club di Friedkin. A riportarlo è Il Messaggero.