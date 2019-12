Roma-Wolfsberg 2-2, i voti ai tecnici: il turnover di Fonseca non paga

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

La Roma perde l'occasione di vincere il Gruppo J di Europa League impattando per 2-2 contro il Wolfsberg all'Olimpico. Soli 9 punti conquistati in sei turni europei per la squadra di Fonseca che comunque può festeggiare il passaggio ai sedicesimi dove però potrebbe incontrare le squadre eliminate dalla Champions League. Il tecnico degli austriaci torna in patria eliminato ma felice con una prestazione convincente e un pari che dà fiducia anche in chiave campionato.

FONSECA 5 - La squadra non ha l'approccio giusto alla sfida, evidentemente anche il tecnico non è riuscito a motivare i propri uomini per una partita che negli ultimi minuti avrebbe potuto addirittura portare all'eliminazione in caso di gol avversario. Il turn over, citato per la prima volta dal portoghese esplicitamente e messo in pratica in chiave campionato, non ha funzionato e alcune scelte, come Florenzi titolare e come il ritorno di Under dal 1', non hanno pagato.

SAHLI 7 - Mette la sfida sul piano dell'intensità e fa bene perché la Roma gigioneggia e sbaglia tantissimo a causa del pressing dei suoi uomini. Il 2-2 in Italia è un premio per la grande determinazione messa in campo e per non aver mollato nonostante l'eliminazione fosse già arrivata.