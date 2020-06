Roma, Zaniolo è l'argenteria di famiglia che rischia di sparire: la Juve è in agguato

Nel prossimo mercato la Roma dovrà fare i conti con diverse cessioni. Nel caso in cui i giallorossi non dovessero riuscire a cedere elementi non strategici per arrivare a ottenere i fondi necessari per riequilibrare i conti, ecco che potrebbe diventare necessario attingere dall'argenteria di famiglia, ovvero da Nicolò Zaniolo. Una risorsa che potrebbe diventare decisiva per evitare problemi finanziari, con Fienga che in caso di offerta da 60 milioni o più potrebbe essere costretto a spingere per l'addio del giovane talento romanista. La Juventus resta in agguato e spera di potersi inserire, solo il tempo dirà se sarà utile vendere il pezzo migliore della rosa oppure se la Roma riuscirà a trattenerlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.