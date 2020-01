© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo manda un messaggio direttamente da Villa Stuart, dove oggi è stato operato in seguito alla rottura del crociato anteriore e del menisco esterno avvenuta nella sfida di ieri alla Juventus: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma", si legge sugli account social giallorossi.