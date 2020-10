Roma, Zubiria: "Smalling? Fatto il possibile perché l'operazione fosse sostenibile"

Manolo Zubiria, Chief Global Sporting Officer della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo contentissimi di avere Borja Mayoral con noi. Dal primo giorno ha voluto la Roma, sarebbe potuto restare a Madrid. Molti compagni gli hanno parlato bene di Roma e non vede l'ora di poter scendere in campo. I Friedkin sono coinvolti quotidianamente, incoraggiano la squadra e hanno tanta voglia di vincere. Avrebbero voluto ottenere i tre punti anche contro la Juve, e stasera siamo qui solo per vincere. Smalling? La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un'operazione sostenibile per il club, e il mercato chiude lunedì".