Romagnoli esalta Maldini: "Una persona incredibile, è stato fondamentale per il Milan"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanTV, il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha parlato di tanti temi tra cui lo speciale traguardo delle 200 presenze in rossonero. Queste le sue parole: “Spero di farle il prima possibile e con qualche presenza europea in più. L'infortunio? E’ stato un recupero lungo. Ho lavorato tanto e mi sono impegnato. Potevo forse rientrare prima ma mi sono preparato al meglio per il derby".

Su Baresi. “E’ un istituzione del calcio mondiale. Uno dei difensori più importanti della storia del calcio. Una persona che ha dato tantissimo per questo club e per questo paese. Quando l’incontro ho un po’ di soggezione. Sono solo orgoglioso di vestire una fascia che hanno indossato gente come lui e Paolo”

Su Maldini. “Anche con lui all’inizio avevo un po’ di timore. Un calciatore fenomenale e che ha vinto tantissimo anche se dispiace che non ha mai vinto un mondiale o un europeo. Una persona incredibile e bellissima. E’ stato fondamentale per il Milan”

Su Gattuso. “Una persona vera e diretta. Ho avuto un bellissimo rapporto. Un grande lavoratore che cambiò il nostro modo di lavorare. Fu un anno e mezzo intenso e dispiace che non arrivò la Champions League. E’ una bellissima persona”