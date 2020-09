Romero all'Atalanta, tutti i suoi trasferimenti: la Juventus un anno fa lo pagò 26 milioni di euro

Da oggi Cristiano Romero è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il club orobico ha comunicato il suo acquisto dalla Juventus, un prestito biennale da due milioni di euro più due di ulteriori bonus e un diritto di riscatto già fissato a 16 milioni di euro nel 2022.

Gasperini completa così il suo reparto difensivo, mentre la Juventus cede un giocatore che la maglia bianconera non l'ha mai indossata. La Juventus, un anno fa, acquistò Romero dal Grifone per 26 milioni di euro, una importante plusvalenza per il Genoa che invece nel 2018 prelevo l'argentino dal Belgrano per 1.6 milioni di euro. Ecco nel dettaglio tutti i suoi trasferimenti.

2018

Cristian Romero dal Belgrano al Genoa per 1.6 milioni di euro

2019

Cristian Romero dal Genoa alla Juventus per 26 milioni di euro più bonus (resta in prestito al Genoa)

2020

Cristian Romero dalla Juventus all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto: 2 milioni di euro più 2 di bonus. Diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro