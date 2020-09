Romero: "L'Atalanta tra le squadre più forti d'Italia. Con Gasp per conquistare l'Argentina"

"Sono molto contento di essere qui, è un grande club". Prime parole da calciatore dell'Atalanta per Cristian Romero, difensore argentino approdato oggi in nerazzurro, in prestito dalla Juventus: "Parliamo di una società che ha fatto sapere a tutta l'Italia di essere una delle più forti squadre del Paese - ha detto ai canali ufficiali della Dea - credo sia la scelta giusta per me, per continuare a crescere e a dare quello che voglio. Speriamo di fare un grande campionato".

Un messaggio al tuo vecchio club?

"Ringrazio il Genoa, mi hanno preso dall'Argentina, dove stavo male e non giocavo. Ora sono qui, è il momento di iniziare a giocare e lottare con questa maglia".

Come ti presenti?

"Sono un ragazzo giovane, voglio arrivare in nazionale: è il mio obiettivo principale e voglio raggiungerlo giocando da titolare con l'Atalanta".

Cosa pensi di Gasperini?

"L'ho conosciuto ieri, al Genoa mi ha già allenato Juric: è un grande mister che mi ha fatto giocare in Serie A e crescere tantissimo. Mi hanno detto che Gasperini è molto simile a lui, spero di farmi notare".

Giocherai in Champions.

"È un sogno per me. Sia in Argentina che a Genova l'ho sempre vista in TV".