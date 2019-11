Ronaldo non dribbla da 3 anni? I numeri di CR7: quest'anno 3,38 a gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cristiano Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni". La provocazione di Fabio Capello ha fatto rumore, e in effetti fotografa bene le difficoltà recenti di CR7, non al meglio fisicamente. È andata così? Ovviamente no, anche perché quel che l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, voleva sottolineare non era il dato numerico. Che però può essere analizzato, p

Percentuali ondivaghe. Tuttosport, citando dati Opta, ha analizzato la stagione del portoghese della Juventus. Partenza in sordina, coi 2 dribbling riusciti sui 7 tentati contro il Parma, poi una fase con almeno 2 dribbling riusciti a partita e un nuovo calo nelle ultime uscite: tra Torino, Genoa, Lokomotiv e Milan, mai più di un dribbling riuscito a gara.

Le ultime stagioni. Sfruttando i dati WyScout, poi, si può analizzare il rendimento di CR7 nelle ultime stagioni, sotto questo profilo. I criteri sono leggermente differenti (per fare un esempio, contro il Parma Opta parla di 2 dribbling su 7 tentati, WyScout ne conteggia 4 riusciti). La sorpresa, se vogliamo, è che, rispetto alle ultime tre stagioni con il Real Madrid, nei due anni alla Juve i numeri di CR7 si siano alzati, sia in termini assoluti che quanto alle percentuali di riuscita.

2019-2020 - Tentati: 5,57 Riusciti: 3,38 (60,7%)

2018-2019 - Tentati: 6,72 Riusciti: 4,06 (60,5%)

2017-2018 - Tentati: 5,56 Riusciti: 3,05 (54,8%)

2016-2017 - Tentati: 3,61 Riusciti: 3,15 (45,8%)

2015-2016 - Tentati: 5,21 Riusciti: 2,86 (55%)