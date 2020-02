Ronaldo sul Derby d'Italia: "Una gara che vale il Clasico fra Real Madrid e Barcellona"

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SkySport. Ecco la risposta del portoghese in merito al Derby d'Italia di domenica sera: "Sarà una grande partita, così come Real Madrid-Barcellona che si giocherà domenica sera proprio come la nostra. Quella contro l'Inter è una di quelle partite belle da giocare, come quelle contro il Milan o la Lazio. A tutti piace giocare questo tipo di match. Sarà una partita fantastica e cercheremo di fare un grande risultato. Spalti vuoti a causa del Coronavirus? Non siamo felici dell'assenza dei tifosi, ma le responsabilità rimangono le stesse. Dobbiamo vincere e fare una grande partita. Non sarà bello non avere i tifosi allo stadio, ma la salute viene prima di tutto e se le porte chiuse sono la soluzione migliore allora è giusto che sia stata presa questa decisione".

Nel prosieguo del pomeriggio le altre parti dell'intervista.