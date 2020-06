Rottura definitiva tra Gianluca Petrachi e la Roma: sospeso il direttore sportivo

Clamorosa indiscrezione di Gazzetta.it: la Roma ha deciso di sospendere Gianluca Petrachi perché il direttore sportivo giallorosso, negli ultimi giorni, ha continuato con le sue rimostranze per la dimenticanza del presidente Pallotta e con le sue accuse a vari livelli.

Il club, si legge, ha voluto evitare un licenziamento in tronco per evitare di ufficializzare la rottura totale ma è possibile a questo punto che si finisca in Tribunale, anche perché un anno fa Petrachi firmò un contratto di durata triennale.

Al posto di Petrachi, verrà promosso come direttore sportivo Morgan De Sanctis, che verrà coadiuvato nelle operazioni di mercato dall'amministratore delegato Guido Fienga e dal braccio destro del presidente Pallotta, Franco Baldini.