Rovella nel mirino delle big? Preziosi: "È normale. Al Genoa crescerà, poi parleremo d'altro"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a Telelombardia affrontando anche l'argomento relativo a Rovella, uno dei migliori in rossoblù in questo inizio di stagione: "È un giocatore che abbiamo preso a 13 anni, conoscevamo il suo valore sportivo. Ha dimostrato di saper esprimersi in Serie A ed è normale aver suscitato interesse di alcune squadre. Qui è la situazione ideale per la sua crescita, poi parleremo eventualmente di altro".