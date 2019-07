Rrahmani: "Avevo offerte da Belgio e Francia, al Verona per più motivi"

Giornata di presentazione in casa Hellas Verona, con Amir Rrahmani che ha parlato alla stampa presente.

L'arrivo al Verona? "Sono molto felice di essere qui, stiamo già andando molto forte in questo ritiro e siamo curiosi di vedere i nostri progressi giorno per giorno. Per me arrivare all'Hellas in Serie A è un grande passo avanti per la carriera, perché l'allenatore e il direttore sportivo hanno condiviso la scelta e hanno creduto in me e io ora devo dimostrare di aver meritato questa fiducia.

Perché proprio l'Hellas? "Ci sono varie ragioni, tra cui la possibilità di giocare in Serie A e anche la storia del Verona che ho conosciuto e mi è piaciuta molto, compreso lo Scudetto vinto. Avevo offerte anche dal Belgio e dalla Francia ma ho deciso di scegliere questa destinazione per questi motivi.

Le caratteristiche di Rrahmani? "Non mi piace parlare di me stesso, ma mi sento forte soprattutto nei duelli aerei. La difesa a 3? Ho giocato prevalentemente a quattro negli scorsi anni, ma ho fatto anche una stagione giocando con la difesa a tre e mi adatto molto bene.

La tifoseria del Verona? "So che l'Hellas ha dei tifosi molto vicini alla squadra, spero che sapremo farli divertire quando andremo sul campo e se faremo bene loro ci seguiranno".