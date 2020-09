Rui Costa: "Pirlo un genio, farà una carriera pazzesca anche da allenatore"

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista al ds del Benfica Manuel Rui Costa. L'ex Milan, che parla con affetto del suo passato in Italia, parla così di Gattuso e Pirlo, suoi ex compagni di squadra in rossonero: "Prima di tutto mi dispiace che non siano al Milan e siano rivali dei rossoneri. A parte questo, è bello vedere Andrea e Rino alla guida di due big. Sono amici, autentici fratelli. Stanno rispecchiando quello che erano da giocatori. Rino non era solo grinta e corsa, era molto di più: per compensare ed equilibrare un centrocampo di trequartisti devi essere bravissimo a capire i momenti della partita. E questa qualità, Rino, la sta confermando in panchina: il suo Napoli è un mix di calcio di qualità ed equilibrio.

Da Pirlo cosa si aspetta?

"Il calcio di Pirlo, che è stato un campione con una mentalità offensiva, ma sempre equilibrato. Andrea è un genio del pallone e se riuscirà a trasmettere le sue idee ai giocatori, farà una carriera pazzesca anche da allenatore. Sono convinto che sarà così".